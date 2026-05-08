Выставка, исследующая двойственную природу творческого акта. Взаимодействие художника с холстом здесь предстаёт не как гармония, а как напряжённый диалог, балансирующий между неприятием и одержимостью. Процесс рождения работы становится полем борьбы: на этапе зарождения замысла возникает почти физическая ненависть к материалу. Но за этим следует упрямое желание довести дело до конца, выжать из себя остатки сил — через боль в спине, сухость в глазах и тяжесть в голове. Эта выставка — об умиротворении, которое приходит не до, а после. О том особенном чувстве, когда измученный художник закрывает мастерскую и с необъяснимым удовольствием засыпает, чтобы на следующий день снова вернуться и повторить весь этот мучительный, но желанный путь заново. Проект — манифест парадоксальной любви к ремеслу, где конечный результат дарит подлинный покой именно благодаря сложности пути к нему. Открытие выставки 8 мая в 19:00. Выставка продлится до 12 июня включительно. Время работы пространства — с 12:00 до 21:00. Вход свободный.