ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Новосибирск
  2. События

Отдушина

Арт Ель
улица Романова, 23

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+
Выставки

Про событие

Выставка, исследующая двойственную природу творческого акта. Взаимодействие художника с холстом здесь предстаёт не как гармония, а как напряжённый диалог, балансирующий между неприятием и одержимостью. Процесс рождения работы становится полем борьбы: на этапе зарождения замысла возникает почти физическая ненависть к материалу. Но за этим следует упрямое желание довести дело до конца, выжать из себя остатки сил — через боль в спине, сухость в глазах и тяжесть в голове. Эта выставка — об умиротворении, которое приходит не до, а после. О том особенном чувстве, когда измученный художник закрывает мастерскую и с необъяснимым удовольствием засыпает, чтобы на следующий день снова вернуться и повторить весь этот мучительный, но желанный путь заново. Проект — манифест парадоксальной любви к ремеслу, где конечный результат дарит подлинный покой именно благодаря сложности пути к нему. Открытие выставки 8 мая в 19:00. Выставка продлится до 12 июня включительно. Время работы пространства — с 12:00 до 21:00. Вход свободный.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Грязный стендап
Грязный стендап

от 1090₽

Над Новосибирском на самолёте
Над Новосибирском на самолёте
до

35000₽

Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
Е-ЕЕ-ЕЕ! / Бременские музыканты
до

от 1500₽

Поженимся, давай?
Выбор редакции
Поженимся, давай?
до

от 1200₽

Раздражение
Раздражение
до

от 1800₽

Живые истории Академгородка
Живые истории Академгородка
до

6500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста