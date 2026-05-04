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Спасти человечество

Булгаков, ул. Сурикова, 12/6, этаж 2

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное
Еда

Про событие

Аудиоспектакль «Спасти человечество» — сплетение театрального и гастрономического искусства, позволяющее по-новому взглянуть на барную и театральную культуру. Гостю предстоит посещение четырёх баров Красноярска (Булгаков, Радость, Common Place, Второе Дыхание), в каждой точке маршрута его ожидает коктейль от бара и часть истории по спасению человечества в наушниках. Путь между барами сопровождается музыкой красноярских музыкантов. Для прохождения аудиоспектакля гостю необходимо: — Установить специально разработанное для аудиоспектакля приложение. — Забронировать место в первой точке маршрута, баре Булгаков. — Взять с собой наушники. — Выделить свободное время, примерно 2,5 часа.

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