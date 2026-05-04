Аудиоспектакль «Спасти человечество» — сплетение театрального и гастрономического искусства, позволяющее по-новому взглянуть на барную и театральную культуру. Гостю предстоит посещение четырёх баров Красноярска (Булгаков, Радость, Common Place, Второе Дыхание), в каждой точке маршрута его ожидает коктейль от бара и часть истории по спасению человечества в наушниках. Путь между барами сопровождается музыкой красноярских музыкантов. Для прохождения аудиоспектакля гостю необходимо: — Установить специально разработанное для аудиоспектакля приложение. — Забронировать место в первой точке маршрута, баре Булгаков. — Взять с собой наушники. — Выделить свободное время, примерно 2,5 часа.