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Гастробаттл «На Троицу в МИЕ»

Музей истории Екатеринбурга
Дом Качки, улица Карла Либкнехта, 26

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 2400₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

Очередное умосостязание этнолога и научного сотрудника МИЕ Вячеслава Печняка и гастроэксперта Якова Можаева. Что такое Троица и как её правильно праздновать? (Да и можно ли вообще её праздновать правильно?) Что обязательно ели и пили крестьяне, и что в свою очередь делали горожане на Троицу?. Ну и, конечно тебя ждут тематические угощения (одно из которых станет неожиданным сюрпризом). Гастробаттл пройдет при поддержке уральского фольклорного объединения «ФолкЪ-ТолкЪ», которые не только покажут, но и озвучат Троицкую тематику — традиционным застольными песнями. Тебя ждет «огнь палящ»! Оплата на входе.

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