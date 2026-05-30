Двор на Седова превратится в караоке под открытым небом. Любой желающий может исполнить любимую песню в кругу тех, кто тоже пришёл петь. Уровень подготовки не важен. Без страха, с поддержкой и хорошим настроением. Для участия требуется предварительная запись.