Возраст 16+
Вечеринки
Про событие
Двор на Седова превратится в караоке под открытым небом. Любой желающий может исполнить любимую песню в кругу тех, кто тоже пришёл петь. Уровень подготовки не важен. Без страха, с поддержкой и хорошим настроением. Для участия требуется предварительная запись.
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