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  1. Ростов-на-Дону
  2. События

Хоровая вечеринка

Новая Земля, улица Седова, 5

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Вечеринки

Про событие

Двор на Седова превратится в караоке под открытым небом. Любой желающий может исполнить любимую песню в кругу тех, кто тоже пришёл петь. Уровень подготовки не важен. Без страха, с поддержкой и хорошим настроением. Для участия требуется предварительная запись.

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