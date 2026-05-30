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Хороший парень

Красная мельница: гастро-театр
улица Галущака, 1А

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 3000₽
Возраст 16+
Спектакли
Еда

Про событие

Погрузись в удивительный мир «Хорошего парня» — уникального спектакля, где любовь и философия становятся неразрывными. «Хороший парень» — это спектакль, который сочетает в себе элементы сюрреализма, философские размышления и захватывающие танцевальные номера. С использованием мультимедийных экранов, ярких костюмов, интригующих танцев постановка переносит зрителей в загадочный и таинственный мир.

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