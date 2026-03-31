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Гастротеатр: Калейдоскоп

Kaleidoscope, улица Туфана Миннуллина, 14/56

Начало:

Завершение:

10000₽
Возраст 12+
Спектакли
Необычное
Еда

Про событие

«Калейдоскоп» — гастрономический театр, который совмещает в себе черты ресторана, кинотеатра, светового шоу и театрального спектакля, затрагивает все 5 органов чувств и полностью погружает в атмосферу представления. Здесь ты не просто зритель, а часть феерической истории. Она целиком захватывает, пробуждая внутри всплеск энергии, вдохновения и любви к жизни. Шоу «Туган Як» — история Татарстана, оживающая на сцене! Туган Як (в переводе с татарского — Родной край), которое перенесёт тебя в удивительный мир татарской культуры и истории.

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