«Калейдоскоп» — гастрономический театр, который совмещает в себе черты ресторана, кинотеатра, светового шоу и театрального спектакля, затрагивает все 5 органов чувств и полностью погружает в атмосферу представления. Здесь ты не просто зритель, а часть феерической истории. Она целиком захватывает, пробуждая внутри всплеск энергии, вдохновения и любви к жизни. Шоу «Туган Як» — история Татарстана, оживающая на сцене! Туган Як (в переводе с татарского — Родной край), которое перенесёт тебя в удивительный мир татарской культуры и истории.