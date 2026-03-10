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Кэт Гала

Синий кот
Малая Ямская улица, 78А

Начало:

Завершение:

777₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Мэт Гала есть у музеев, дизайнеров и мировых селебрити. И у «Синего Кота» будет, но только своя. Вместо института моды — костюмированная вечеринка в культурном андеграунде. Вместо кутюра — самодельные образы, архивные луки с прошлых тус, секонд-находки, скотч, блёстки и твоя фантазия. Вместо мировых звёзд — локальные легенды. В этот вечер каждый гость станет звездой красной дорожки и попадёт в первый выпуск подпольного Vogue от Кота. Что будет: — Красная дорожка, папарацци и глэм-бот — Гала-парад костюмов с конферансье — Номинации, голосование и награды — Музыкальное шоу от Нижегородской Леди Гаги — Диджеи, танцы и спешлы — Подпольный журнал Vogue Дресс-код: Стильный образ. Новый, архивный, самодельный, странный, великий, нелепый, драматичный — любой, если в нём есть история и заявка на легендарность.

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