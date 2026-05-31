Жёны, матери, сёстры, подруги. Красные девицы и старые старухи. Волшебные помощницы и коварные злодейки. Образы женщин в мифологической и фольклорной традиции многочисленны и многообразны, они рожают и провожают, любят и ненавидят, поют и оплакивают, качают колыбель — и берутся за рукоять меча, когда больше некому. Они становятся героинями или остаются смутными тенями, как будто лишенными собственного голоса, а порой даже и имени. В своих стихах поэтесса Ирина Кирилина возвращает голос женщины их мифов, сказок, песен, преданий. Даёт им слово и иногда совершенно новую, не ту, к которой люди привыкли с детства. О том, как складывались фольклорные образы и как они влияют на современное творчество, поговоришь на поэтическом вечере.