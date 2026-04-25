Персональная выставка Лены Лисицы. С 2023 года Лена Лисица работает над созданием рушников — декоративных полотенец, используемых в славянских народных культурах в свадебных, похоронных и социальных ритуалах. Художница изучает источники, участвует в экспедициях и знакомится с экспертами-этнографами. Сохраняя традиционную композицию рушника, сочетающую кружево и изображение, нанесенное на холщовую ткань, художница наполняет ее современными сюжетами. На экспозиции будут представлены 15 рушников, часть из которых экспонируется впервые. Расписание посещения можно посмотреть по кнопке «Купить билет».