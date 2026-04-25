Возраст 12+
Выставки
Про событие
Персональная выставка Лены Лисицы. С 2023 года Лена Лисица работает над созданием рушников — декоративных полотенец, используемых в славянских народных культурах в свадебных, похоронных и социальных ритуалах. Художница изучает источники, участвует в экспедициях и знакомится с экспертами-этнографами. Сохраняя традиционную композицию рушника, сочетающую кружево и изображение, нанесенное на холщовую ткань, художница наполняет ее современными сюжетами. На экспозиции будут представлены 15 рушников, часть из которых экспонируется впервые. Расписание посещения можно посмотреть по кнопке «Купить билет».
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи