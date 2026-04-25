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  1. Нижний Новгород
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Бережно

Тихая
улица Ульянова, 4В

Начало:

Завершение:

450₽
Возраст 12+
Выставки

Про событие

Персональная выставка Лены Лисицы. С 2023 года Лена Лисица работает над созданием рушников — декоративных полотенец, используемых в славянских народных культурах в свадебных, похоронных и социальных ритуалах. Художница изучает источники, участвует в экспедициях и знакомится с экспертами-этнографами. Сохраняя традиционную композицию рушника, сочетающую кружево и изображение, нанесенное на холщовую ткань, художница наполняет ее современными сюжетами. На экспозиции будут представлены 15 рушников, часть из которых экспонируется впервые. Расписание посещения можно посмотреть по кнопке «Купить билет».

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