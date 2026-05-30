Неповторимое сочетание мужского и женского вокала, ритмичных барабанов и мощных гитарных рифов. Их репертуар включает в себя самые драйвовые поп-хиты и лучшие рок-баллады всех времён. Поговаривают, что они превращают любое событие в тот самый день, о котором потом говорят: «Хочется стереть себе память и повторить его еще раз!» В стоимость билета включен напиток от бара.