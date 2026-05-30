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Мини-макраме

Встречи
8 марта 31, каб.3

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1800₽
Возраст 6+
Мастер-классы

Про событие

Начать путь в дивный мир макраме можно с малого, класс будет посвящен небольшим деталям: броши, браслеты, брелоки. Впрочем, даже небольшую птицу или бандану (кстати, хит сезона) предстоит создавать 2-3 часа, а вот брелок можно сплести за 1-1.5 часа, это будет увлекательное приключение. Выбирай, что душе угодно.

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