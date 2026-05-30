Начать путь в дивный мир макраме можно с малого, класс будет посвящен небольшим деталям: броши, браслеты, брелоки. Впрочем, даже небольшую птицу или бандану (кстати, хит сезона) предстоит создавать 2-3 часа, а вот брелок можно сплести за 1-1.5 часа, это будет увлекательное приключение. Выбирай, что душе угодно.