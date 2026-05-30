Игра, где числа становятся хитами. Музыкальное лото — игра, где классическая азартная игра встречается с любимыми песнями. Кто первый закрывает нужную комбинацию — тот и выиграл. Как играть? 1. Получаешь бланк с песнями, где каждая из них привязана к своему номеру 2. Вытаскиваешь бочонки и вычёркиваешь услышанные композиции 3. Собираешь определённую комбинацию, кричишь «музлото!» и забираешь приятные подарки Это не караоке, здесь не нужны вокальные навыки. Здесь просто весело проводят время. Нет ограничений на количество участников в игре. Каждый играет с собственным бланком, но собираться компанией всегда веселее.