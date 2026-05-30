Хочешь своими глазами увидеть, как варят пиво на «Пивзаводе «Южная Заря 1974»? У тебя есть такая возможность. В ходе ознакомительной экскурсии по заводу ты узнаешь, из чего делают пиво, как устроена пивоварня и как компания контролирует качество продукции. Посещение включает обзорный тур по производству и дегустацию продукции. 30 и 31 мая в 12:00