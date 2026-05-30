Привет, лето
Черкасская улица, 12
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Завершение:
от 399₽ до 2799₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Последняя ночь весны. Первый удар лета. Привет, лето — это когда: — диджеи разгоняют температуру до максимума — коктейли охлаждают лучше кондиционера — бирпонг превращается в спорт — лототрон решает, кто этой ночью сорвёт главный подарок
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