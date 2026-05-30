Последняя ночь весны. Первый удар лета. Привет, лето — это когда: — диджеи разгоняют температуру до максимума — коктейли охлаждают лучше кондиционера — бирпонг превращается в спорт — лототрон решает, кто этой ночью сорвёт главный подарок