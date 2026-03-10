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Фестиваль «Культурные гастроли»

Галерея современного искусства ГМИИ РТ
улица Карла Маркса, 57

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от 0₽ до 500₽
Возраст 18+
Фестивали

Про событие

Фестиваль просветительского проекта Доктрина эт Нобилес, посвященный культурным взаимовлияниям Востока и Запада. Особенность программы — участие приглашенных специалистов из Санкт-Петербурга. Фестиваль объединит лекции, дискуссию, мастер-классы, экскурсию по выставке и кинопоказ, обращаясь к тому, как образы Востока входили в европейское искусство, моду, кинематограф и культурное воображение. Основная программа: 13:00 — 14:00 — «Посольства: взаимодействия культур и влияние на искусство» Лекция Марии Назаровой о дипломатических подарках как культурном обмене. 14:30 — 15:30 — «Игра в Восток: от античности до Нового времени» Лекция Марии Назаровой о подражании восточному искусству . 16:00 — 17:00 — «Ориентализм: история восточных мотивов в моде» Лекция Марии Яковлевой о влиянии Востока на развитие европейской моды. 17:30 — 19:00 — «Беньков и Фешин: параллельные миры» Дискуссия о судьбах художников после революции 1917 года. 19:30 — 21:30 — «Запределье» (2006, реж. Тарсем Сингх): Восток в кино Кинопоказ с представлением Марии Назаровой. Параллельная программа: 13:30 — 14:30 — Мастер-класс по линогравюре (первый поток). 15:00 — 17:00 — «Николай Фешин: свобода и поиск». Экскурсия по выставке «Николай Фешин» в формате диалога. 15:30 — 16:30 — Мастер-класс по линогравюре (второй поток). 18:00 — 19:30 — «Сказки в караван-сарае: джинны в мифологии и популярной культуре» Арт-встреча с Николаем Севастьяновым об универсальном «восточном» персонаже. Вход свободный, на каждое мероприятие необходима отдельная регистрация. Большинство мероприятий бесплатные, но за некоторые нужно будет заплатить.

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