Однажды санитары потеряли бдительность, и они вырвались на свободу. С тех пор сквад-сумасшедших бороздит по миру, устраивая беспощадную феерию. Они буйно-помешанные на вечеринах и маниакально одержимые громким музлом. При поддержке близких по духу местных психонавтов, здесь устроят электро-угар-шоко-терапию. Лечить будут: НИКТО НЕ ВИНОВАТ г. Севастополь THE STARPERS! г. Краснодар IQ-50 г. Ростов-на-Дону POOL OF JAM г. Ростов-на-Дону ПО МНЕНИЮ ТВОЕЙ БЫВШЕЙ г. Ростов-на-Дону