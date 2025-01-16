Бюджетный кайф: куда сходить в Москве недорого

Редакционная подборка для тех, у кого пустеет казна на развлечения

Что будет в статье:

В этой подборке ты найдешь идеи, куда отправиться с друзьями, на свидание или в одиночестве, если финансы поют романсы. Смотри бесплатные культурные активности и события стоимостью до 500 рублей, а также места, где перекусить и выпить со средним чеком до 1000 рублей.

Выставки

Бесплатно, а потому прекрасно! Смотри, где преисполниться вдохновением или устроить не затратное свидание, когда вам двоим ещё не о чем разговаривать.

Кино

Расслабляемся после тяжелого дня на идеально бесплатных кинопоказах под чашечку кофе.

Обучение

Шведский стол для ума – бери, сколько влезет, и не переживай о калориях! Прокачиваем знания на доступных лекциях.

Бесплатно окультуриваемся, не надевая штанов, в нашем разделе онлайн-событий (даже на проезд тратиться не придётся):

Стендап

Шутки до 500 рублей для тех, кто смеётся сквозь слёзы в ожидании зарплаты:

Вечеринки

Душа требует веселья, но кошелёк шепчет «Не сегодня»... Не переживай, мы нашли, в какую сторону плясать до 500 рублей:

Забота

С заботой о твоём бюджете выкатили несколько идей из нашего самого нежного раздела.

Раскрываем чакры без смс, но с регистрацией. Спасительные «соломинки» для самых уставших в онлайн и оффлайн-режиме:

Заведения

Ох, уж эти головоломки, куда сходить «попить кофе» с тем самым человечком из кавровых «Знакомств»! Лови несколько идей, где эстетично выпить и поесть со средним чеком до 1000 рублей.

Покофейничать

Поесть

Выпить

Вот такая шпаргалка хороших впечатлений, которые не требуют много вложений. Бюджетный Питер уже ждёт тебя по ссылке.

А в «Кавре» ты всегда найдёшь второго пилота, чтобы оправиться навстречу приключениям!