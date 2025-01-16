Бюджетный кайф: куда сходить в Москве недорого

В этой подборке ты найдешь идеи, куда отправиться с друзьями, на свидание или в одиночестве, если финансы поют романсы. Смотри бесплатные культурные активности и события стоимостью до 500 рублей, а также места, где перекусить и выпить со средним чеком до 1000 рублей.
Выставки
Бесплатно, а потому прекрасно! Смотри, где преисполниться вдохновением или устроить не затратное свидание, когда вам двоим ещё не о чем разговаривать.
Память формирует будущее. Многоплановый проект «Будущее воспоминаний» ведет рассказ из сегодняшнего дня в глубь истории, призывая объединить в неразрывное полотно исторические образы прошлого и планы ...
Проект, исследующий популярные сегодня околодуховные практики — от магических ритуалов до рейв-культуры и волновой теории. Это опыт картографии актуальных околодуховных практик. Работы классиков сове...
Художник Александр Беридзе и многие историки искусства убеждены, что именно по ж...
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Тамара Шипицина – архитектор по образованию, на протяжении последних десяти лет ...
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Галерея FUTURO представляет проект Ивана Архипова — первую персональную выставку...
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Проект исследует пересечения моды и искусства — явлений, тесно связанных и вдохновляющих друг друга. Участники выставки осмысляют моду шире, чем «мир вещей», и перенимают ее способность создавать и тр...
Marina Gisich Gallery и школа masters представляют новый совместный проект, кото...
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Новый проект Сергея Овсейкина суммирует размышления художника за последние неско...
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Работы Кикая Гуо — это глубокая медитация на такие темы, как жизнь, существовани...
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Каждый год в галерее Школы дизайна проходит выставка, посвященная экранным искус...
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Кино
Расслабляемся после тяжелого дня на идеально бесплатных кинопоказах под чашечку кофе.
О фильме: Усаживайтесь поудобнее и приготовьтесь отправиться в долгое путешестви...
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О фильме: Верона стала огромным мегаполисом, Монтекки и Капулетти из дворянских ...
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О фильме: В голове у обычной 11-летней школьницы Райли живут пять базовых эмоций...
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О фильме: Райли уже подросток, и штаб-квартира в её мозгу подвергается капитальн...
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Киноклуб от сообщества по нетворкингу и разговорной игре «Тароче». Участники встречи будут смотреть фильм «Конклав» (номинант на Оскар-2025 за «Лучший фильм»). Это религиозный детектив, посвященный в...
Двое бандитов Винсент Вега и Джулс Винфилд ведут философские беседы в перерывах ...
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Обучение
Шведский стол для ума – бери, сколько влезет, и не переживай о калориях! Прокачиваем знания на доступных лекциях.
Лекция будет посвящена творчеству и судьбе Иеронима Босха — одного из наиболее з...
500₽
Жизнь и судьба итальянского художника эпохи барокко Микеланджело Меризи да Карав...
500₽
Бесплатно окультуриваемся, не надевая штанов, в нашем разделе онлайн-событий (даже на проезд тратиться не придётся):
Соларография — это направление аналоговой фотографии, где при помощи камеры-обск...
Бесплатно
Спикер: Алексей Мелехов — кандидат филологических наук, доцент кафедры зарубежно...
Бесплатно
Лекция о сне, бессоннице и связанных с ними процессах в организме. Спикером выст...
Бесплатно
Если у тебя практически нет радостных, положительных эмоций, связанных с работой...
Бесплатно
Стендап
Шутки до 500 рублей для тех, кто смеётся сквозь слёзы в ожидании зарплаты:
Насладись новыми шутками от участниц ТВ и YouTube проектов, таких как «Женский С...
290₽
Суббота! Субботушка! Субботонька! Для всего работающего в стандартном графике на...
249₽
Всем, кто ищет новых ярких впечатлений, предлагаем прийти в пятницу в ночной клу...
249₽
Для тебя выступят опытные комики, в том числе из Стендапа на ТНТ, Женского стендапа, Проектов Medium Quality и LABELCOM. Они расскажут самые свежие и уже проверенные шутки....
Этот формат представляет собой настоящую битву комиков за призовой фонд в 5 000 ...
500₽
Любишь стендап? Смотришь его на YouTube или по ТВ? Так приходи к нам, ведь тольк...
Бесплатно
Загляни на стендап в On The Rocks Bar. Это уникальная возможность увидеть и почу...
Бесплатно
Комикессы с Женский стендап, Женщины Комики, Stand Up на ТНТ, Стендап Андерграунд, Standup Club#1, Roast Battle и Labelcom рассказывают новые и лучшие шутки! На этой сцене уже выступали: Лиза-Варвара...
У комика будет 4 минуты на сцене чтобы рассказать свой материал. Самый смешной...
300₽
Всё многообразие стендап-комедии на нашем классическом "Лёгком микрофоне". Опы...
300₽
Вечеринки
Душа требует веселья, но кошелёк шепчет «Не сегодня»... Не переживай, мы нашли, в какую сторону плясать до 500 рублей:
В клубе царит поистине загадочная и неповторимая атмосфера, которая влюбляет в себя роскошными интерьерами английского стиля с искусным освещением, качественными музыкальными перфомансами от лучших ар...
Поем песни, пьем настоечки и кушаем вкусное! Особенный день, когда происходит ве...
500₽
Поем песни, пьем настоечки и кушаем вкусное! Особенный день, когда происходит ве...
500₽
Забота
С заботой о твоём бюджете выкатили несколько идей из нашего самого нежного раздела.
Раскрываем чакры без смс, но с регистрацией. Спасительные «соломинки» для самых уставших в онлайн и оффлайн-режиме:
Место встречи — zoom, дресс код — пижама! «Медитация в пижаме» — это не просто ...
Бесплатно
Практики для снижения стресса и восстановления внутреннего равновесия. Что тако...
Бесплатно
Коллективная медитация для всех желающих. Простая, доступная практика — подходит...
Бесплатно
Коллективная медитация для всех желающих. Простая, доступная практика — подходит...
Бесплатно
Практическое онлайн-занятие от центра Тергар для всех, кто что-то слышал или чит...
Бесплатно
Заведения
Ох, уж эти головоломки, куда сходить «попить кофе» с тем самым человечком из кавровых «Знакомств»! Лови несколько идей, где эстетично выпить и поесть со средним чеком до 1000 рублей.
Покофейничать
Поесть
Выпить
Вот такая шпаргалка хороших впечатлений, которые не требуют много вложений. Бюджетный Питер уже ждёт тебя по ссылке.
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