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Бюджетный кайф: куда сходить в Москве недорого

Редакционная подборка для тех, у кого пустеет казна на развлечения

Что будет в статье:

  1. - Выставки 
  2. - Кино 
  3. - Обучение
  4. - Стендап
  5. - Вечеринки 
  6. - Забота
  7. - Заведения 

В этой подборке ты найдешь идеи, куда отправиться с друзьями, на свидание или в одиночестве, если финансы поют романсы. Смотри бесплатные культурные активности и события стоимостью до 500 рублей, а также места, где перекусить и выпить со средним чеком до 1000 рублей.

Выставки 

Бесплатно, а потому прекрасно! Смотри, где преисполниться вдохновением или устроить не затратное свидание, когда вам двоим ещё не о чем разговаривать.

по подписке
Будущее воспоминаний
Будущее воспоминаний

Память формирует будущее. Многоплановый проект «Будущее воспоминаний» ведет рассказ из сегодняшнего дня в глубь истории, призывая объединить в неразрывное полотно исторические образы прошлого и планы ...

по подписке
Новая новая эра
Новая новая эра

Проект, исследующий популярные сегодня околодуховные практики — от магических ритуалов до рейв-культуры и волновой теории. Это опыт картографии актуальных околодуховных практик. Работы классиков сове...

ROTOR
ROTOR

Аудиовизуальный эксперимент с лайвами электронных музыкантов. Как и многие инс...

до
Винзавод

Бесплатно

Абстрактное мышление
Абстрактное мышление

Художник Александр Беридзе и многие историки искусства убеждены, что именно по ж...

до
ГУМ-RED-LINE

Бесплатно

Палисадники
Палисадники

Тамара Шипицина – архитектор по образованию, на протяжении последних десяти лет ...

до
Гоголевский бульвар, 10с2

Бесплатно

Пробуждение
Пробуждение

Галерея FUTURO представляет проект Ивана Архипова — первую персональную выставку...

до
Винзавод

Бесплатно

по подписке
Исвкусство
Исвкусство

Проект исследует пересечения моды и искусства — явлений, тесно связанных и вдохновляющих друг друга. Участники выставки осмысляют моду шире, чем «мир вещей», и перенимают ее способность создавать и тр...

Избранное
Избранное

Marina Gisich Gallery и школа masters представляют новый совместный проект, кото...

до
школа masters, Малый Патриарший пер., д. 5, стр. 1,

Бесплатно

Эмоционально окрашено
Эмоционально окрашено

Новый проект Сергея Овсейкина суммирует размышления художника за последние неско...

до
Винзавод

Бесплатно

Метаморфозы сияющих теней
Метаморфозы сияющих теней

Работы Кикая Гуо — это глубокая медитация на такие темы, как жизнь, существовани...

до
Triangle Gallery

Бесплатно

Глядя на Луну
Глядя на Луну

Каждый год в галерее Школы дизайна проходит выставка, посвященная экранным искус...

до
Винзавод

Бесплатно

Кино 

Расслабляемся после тяжелого дня на идеально бесплатных кинопоказах под чашечку кофе.

Кинопоказ «Волшебник страны Оз» (1939)
Кинопоказ «Волшебник страны Оз» (1939)

О фильме: Усаживайтесь поудобнее и приготовьтесь отправиться в долгое путешестви...

Публика

Бесплатно

Кинопоказ «Ромео + Джульетта» (1996)
Кинопоказ «Ромео + Джульетта» (1996)

О фильме: Верона стала огромным мегаполисом, Монтекки и Капулетти из дворянских ...

Публика

Бесплатно

Кинопоказ «Головоломка» (2015)
Кинопоказ «Головоломка» (2015)

О фильме: В голове у обычной 11-летней школьницы Райли живут пять базовых эмоций...

Bijou

Бесплатно

Кинопоказ «Головоломка 2» (2024)
Кинопоказ «Головоломка 2» (2024)

О фильме: Райли уже подросток, и штаб-квартира в её мозгу подвергается капитальн...

Bijou

Бесплатно

по подписке
Киноклуб «Тароче: Оскар-2025»
Киноклуб «Тароче: Оскар-2025»

Киноклуб от сообщества по нетворкингу и разговорной игре «Тароче». Участники встречи будут смотреть фильм «Конклав» (номинант на Оскар-2025 за «Лучший фильм»). Это религиозный детектив, посвященный в...

Криминальное чтиво (1994)
Криминальное чтиво (1994)

Двое бандитов Винсент Вега и Джулс Винфилд ведут философские беседы в перерывах ...

Yauza

Бесплатно

Обучение

Шведский стол для ума – бери, сколько влезет, и не переживай о калориях! Прокачиваем знания на доступных лекциях. 

Лекция «Загадочные миры Иеронима Босха»
Лекция «Загадочные миры Иеронима Босха»

Лекция будет посвящена творчеству и судьбе Иеронима Босха — одного из наиболее з...

Люмьер-Холл

500₽

Лекция «Караваджо. Великий и ужасный»
Лекция «Караваджо. Великий и ужасный»

Жизнь и судьба итальянского художника эпохи барокко Микеланджело Меризи да Карав...

Люмьер-Холл

500₽

Бесплатно окультуриваемся, не надевая штанов, в нашем разделе онлайн-событий (даже на проезд тратиться не придётся): 

Секреты соларографии
Секреты соларографии

Соларография — это направление аналоговой фотографии, где при помощи камеры-обск...

до
Онлайн

Бесплатно

Лекция «История японской анимации: аниме-индустрия в 21 веке»
Лекция «История японской анимации: аниме-индустрия в 21 веке»

Спикер: Алексей Мелехов — кандидат филологических наук, доцент кафедры зарубежно...

до
Национальная библиотека Республики Татарстан

Бесплатно

«Химия сна»: можно ли избавиться от бессонницы
«Химия сна»: можно ли избавиться от бессонницы

Лекция о сне, бессоннице и связанных с ними процессах в организме. Спикером выст...

до
Онлайн

Бесплатно

Группа поддержки для тех, кто столкнулся с эмоциональным выгоранием
Группа поддержки для тех, кто столкнулся с эмоциональным выгоранием

Если у тебя практически нет радостных, положительных эмоций, связанных с работой...

Онлайн

Бесплатно

Стендап

Шутки до 500 рублей для тех, кто смеётся сквозь слёзы в ожидании зарплаты:   

Шоу «Stand Up Девушки»
Шоу «Stand Up Девушки»

Насладись новыми шутками от участниц ТВ и YouTube проектов, таких как «Женский С...

до
Бобры и Утки, ул. Пятницкая, дом 56, стр 1

290₽

Stand Up на барной стойке
Stand Up на барной стойке

Суббота! Субботушка! Субботонька! Для всего работающего в стандартном графике на...

On the Rocks

249₽

Stand Up на барной стойке
Stand Up на барной стойке

Всем, кто ищет новых ярких впечатлений, предлагаем прийти в пятницу в ночной клу...

On the Rocks

249₽

по подписке
Stand Up
Stand Up

Для тебя выступят опытные комики, в том числе из Стендапа на ТНТ, Женского стендапа, Проектов Medium Quality и LABELCOM. Они расскажут самые свежие и уже проверенные шутки....

Money Mic в баре Меломан
Money Mic в баре Меломан

Этот формат представляет собой настоящую битву комиков за призовой фонд в 5 000 ...

Аудиомузей «Дом винтажной музыки»

500₽

Проверка материала Time Stand up
Проверка материала Time Stand up

Любишь стендап? Смотришь его на YouTube или по ТВ? Так приходи к нам, ведь тольк...

«Сure», м. Аэропорт, Ленинградский проспект, 66

Бесплатно

Воскресный Stand Up на барной стойке
Воскресный Stand Up на барной стойке

Загляни на стендап в On The Rocks Bar. Это уникальная возможность увидеть и почу...

On the Rocks

Бесплатно

по подписке
Женский Стендап на Цветном
Женский Стендап на Цветном

Комикессы с Женский стендап, Женщины Комики, Stand Up на ТНТ, Стендап Андерграунд, Standup Club#1, Roast Battle и Labelcom рассказывают новые и лучшие шутки! На этой сцене уже выступали: Лиза-Варвара...

HARD Stand Up
HARD Stand Up

У комика будет 4 минуты на сцене чтобы рассказать свой материал. Самый смешной...

Stand Up Brothers

300₽

Stand-Up: Лёгкий микрофон
Stand-Up: Лёгкий микрофон

Всё многообразие стендап-комедии на нашем классическом "Лёгком микрофоне". Опы...

Моряк и Чайка на Белорусской, 1-я Тверская-Ямская улица, 29с1

300₽

Вечеринки 

Душа требует веселья, но кошелёк шепчет «Не сегодня»... Не переживай, мы нашли, в какую сторону плясать до 500 рублей:

Umbra
Umbra

В холодных и мрачных катакомбах вековые стены дрожат от резкого грохота и яростн...

Невротик

500₽

по подписке
Вечеринки в клубе MASONST.ONE
Вечеринки в клубе MASONST.ONE

В клубе царит поистине загадочная и неповторимая атмосфера, которая влюбляет в себя роскошными интерьерами английского стиля с искусным освещением, качественными музыкальными перфомансами от лучших ар...

Евгенич бар: день первый. Днюха.
Евгенич бар: день первый. Днюха.

Поем песни, пьем настоечки и кушаем вкусное! Особенный день, когда происходит ве...

улица Арбат, 6/2

500₽

Евгенич бар: день второй. Днюха.
Евгенич бар: день второй. Днюха.

Поем песни, пьем настоечки и кушаем вкусное! Особенный день, когда происходит ве...

улица Арбат, 6/2

500₽

по подписке
Blanc
Blanc

Конвертируй эмоции в искренний и честный диалог на международном диалекте танца: с чувством, толком и расстановкой пересказывай танцполу накопившееся за неделю. Здесь диджеи будут изъясняться только ...

Забота

С заботой о твоём бюджете выкатили несколько идей из нашего самого нежного раздела.

Раскрываем чакры без смс, но с регистрацией. Спасительные «соломинки» для самых уставших в онлайн и оффлайн-режиме: 

Медитация в пижаме
Медитация в пижаме

Место встречи — zoom, дресс код — пижама! «Медитация в пижаме» — это не просто ...

до
Онлайн

Бесплатно

Медитации Mindfulness
Медитации Mindfulness

Практики для снижения стресса и восстановления внутреннего равновесия. Что тако...

до
Онлайн

Бесплатно

Сахаджа йога медитация на Цветном
Сахаджа йога медитация на Цветном

Коллективная медитация для всех желающих. Простая, доступная практика — подходит...

м. Цветной бульвар, Sattva yoga studio, Большой каретный, д.8/2, этаж 4, домофон 24

Бесплатно

Сахаджа йога медитация на Третьяковской
Сахаджа йога медитация на Третьяковской

Коллективная медитация для всех желающих. Простая, доступная практика — подходит...

Holi yoga & cafe

Бесплатно

Онлайн-знакомство с медитацией
Онлайн-знакомство с медитацией

Практическое онлайн-занятие от центра Тергар для всех, кто что-то слышал или чит...

Онлайн

Бесплатно

Заведения 

Ох, уж эти головоломки, куда сходить «попить кофе» с тем самым человечком из кавровых «Знакомств»! Лови несколько идей, где эстетично выпить и поесть со средним чеком до 1000 рублей. 

Покофейничать

Поесть

Выпить 

Вот такая шпаргалка хороших впечатлений, которые не требуют много вложений. Бюджетный Питер уже ждёт тебя по ссылке

А в «Кавре» ты всегда найдёшь второго пилота, чтобы оправиться навстречу приключениям! 

Что есть в статье:

  1. Выставки 
  2. Кино 
  3. Обучение
  4. Стендап
  5. Вечеринки 
  6. Забота
  7. Заведения 

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