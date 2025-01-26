О фильме: Райли уже подросток, и штаб-квартира в её мозгу подвергается капитальному ремонту, чтобы дать место новым эмоциям. Радость, Грусть, Гнев, Страх и Отвращение никак не ожидали появления Тревожности, Зависти, Смущения и Скуки. Райли с двумя лучшими подругами отправляется в хоккейный лагерь, где у неё появляется шанс попасть в команду старшей школы, и Радость уверена, что лучше всех знает, что делать в данной ситуации. Так же считает и Тревожность. Бронь по телефону или через сайт (по кнопке «Купить билет»).