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Кинопоказ «Головоломка 2» (2024)

Bijou
Брестская 2-я, 39 ст3 , цокольный этаж

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Райли уже подросток, и штаб-квартира в её мозгу подвергается капитальному ремонту, чтобы дать место новым эмоциям. Радость, Грусть, Гнев, Страх и Отвращение никак не ожидали появления Тревожности, Зависти, Смущения и Скуки. Райли с двумя лучшими подругами отправляется в хоккейный лагерь, где у неё появляется шанс попасть в команду старшей школы, и Радость уверена, что лучше всех знает, что делать в данной ситуации. Так же считает и Тревожность. Бронь по телефону или через сайт (по кнопке «Купить билет»).

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