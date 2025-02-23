Сначала тебя ждёт стендап на барной стойке от комиков, а потом ты можешь остаться и продолжить отжигать под крутые треки от топовых диджеев. С собой необходимо взять паспорт. Входные билеты без выбора мест, размещение в порядке очереди. Также возможно размещение с другими гостями за одним столом.