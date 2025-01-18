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Кино
Про событие
Двое бандитов Винсент Вега и Джулс Винфилд ведут философские беседы в перерывах между разборками и решением проблем с должниками криминального босса Марселласа Уоллеса. В первой истории Винсент проводит незабываемый вечер с женой Марселласа Мией. Во второй Марселлас покупает боксёра Бутча Кулиджа, чтобы тот сдал бой. В третьей истории Винсент и Джулс по нелепой случайности попадают в неприятности. Свободная рассадка: билет не привязан к определенному месту. Регистрация обязательна. Двери - 15:30 Начало - 16:00
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