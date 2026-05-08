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Вечеринки в клубе Mason St.One

Mason St. One
ул. Большие Каменщики, 1

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В клубе царит поистине загадочная и неповторимая атмосфера, которая влюбляет в себя роскошными интерьерами английского стиля с искусным освещением, качественными музыкальными перфомансами от лучших артистов электронной культуры и будоражащим иммерсивным шоу. Время: 00:00-10:00 8 мая пятница HEIFEZ MOAZIZ STEREOPORNO ALEXEY SONAR 9 мая суббота NUZHDIN MERA KI BADROPS (AFRODISE / SUNSET GATHERING) SHAM JAM Дресс-код: Классический, элегантный повседневный, деловой повседневный, полностью чёрный Списки/Бронь столов: https://t.me/masonstone

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