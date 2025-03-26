О фильме: Верона стала огромным мегаполисом, Монтекки и Капулетти из дворянских кланов превратились в мафиозные, битвы на мечах теперь заменены уличными перестрелками. Но Ромео и Джульетта так и остались подростками, а божественные строки Шекспира теперь звучат из уст уличных боевиков и наркоманов. Времена меняются, люди меняются, жизнь меняется, а истинная любовь – вечна. Бронь по телефону.