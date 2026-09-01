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Осень в живописи: лекция с бокалом вина

Квартира с видом
Большая Татарская улица, 5

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3900₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Лекция в уютном пространстве «Квартира с видом» — с выходом на крышу и панорамой старого Замоскворечья. Отправишься в путешествие по осенним полотнам великих художников — и не только полюбуешься красотами, но и узнаешь захватывающие истории о них и их вдохновении. Что тебя ждёт: Илья Репин — мастер драматичных сцен. Поговорят о его «Осени»: как он передавал чувственность и движение листьев и почему его персонажи выглядят так живо. Исаак Левитан — гений пейзажа. Его осень — зеркало души природы: тишина, грусть, спокойствие. Узнаешь, как он ловил переменчивое настроение осени. Питер Брейгель Старший — мастер деталей и загадок. Осень у него — время сбора урожая и подготовки к зиме. Кустодиев — художник праздников. Его осень — это яркие краски, тёплый свет и душевное тепло. Серов — мастер портрета и сцен из жизни. Узнаешь, как он умел ловить настроение человека и природы в любое время года. Поговорят о странных привычках художников, символах и смыслах, спрятанных в мазках кисти. Каждому гостю — бокал вина, который подчеркнёт богатство осенних красок. Лекцию проведёт — Арина Калачева, искусствовед, специализируется на западном и русском искусстве XIX–XX веков.

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