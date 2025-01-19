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Кинопоказ «Головоломка» (2015)

Bijou
Брестская 2-я, 39 ст3 , цокольный этаж

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 6+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: В голове у обычной 11-летней школьницы Райли живут пять базовых эмоций: Радость, Грусть, Страх, Гнев и Отвращение. Каждый день они помогают девочке справляться с проблемами, руководя всеми её поступками. Вдруг выясняется, что Райли с родителями предстоит переезд из небольшого уютного городка в шумный и людный мегаполис. Каждая из эмоций считает, что именно она лучше прочих знает, что нужно делать в этой непростой ситуации, и в голове у девочки наступает полный хаос. Бронь по телефону или через сайт (по кнопке «Купить билет»).

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