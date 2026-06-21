Ты познакомишься с творчеством и судьбой одного из самых загадочных художников Северного Возрождения. Личность этого мистика и визионера окутана множеством мифов, но тем интереснее разобрать его сложный художественный мир и изобразительный язык с позиции современного человека. На примере конкретных произведений ты узнаешь, что означают запутанные картины Босха и как его творчество повлияло на художников XX века. Лекцию читает Дядюнова Наталия — искусствовед, преподаватель школы исторических наук НИУ ВШЭ.