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Загадочные миры Иеронима Босха
Берсеневский пер., 2, стр. 1
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от 800₽ до 4000₽
Возраст 16+
Выставки
Про событие
Ты познакомишься с творчеством и судьбой одного из самых загадочных художников Северного Возрождения. Личность этого мистика и визионера окутана множеством мифов, но тем интереснее разобрать его сложный художественный мир и изобразительный язык с позиции современного человека. На примере конкретных произведений ты узнаешь, что означают запутанные картины Босха и как его творчество повлияло на художников XX века. Лекцию читает Дядюнова Наталия — искусствовед, преподаватель школы исторических наук НИУ ВШЭ.
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