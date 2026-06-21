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Загадочные миры Иеронима Босха

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 4000₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Ты познакомишься с творчеством и судьбой одного из самых загадочных художников Северного Возрождения. Личность этого мистика и визионера окутана множеством мифов, но тем интереснее разобрать его сложный художественный мир и изобразительный язык с позиции современного человека. На примере конкретных произведений ты узнаешь, что означают запутанные картины Босха и как его творчество повлияло на художников XX века. Лекцию читает Дядюнова Наталия — искусствовед, преподаватель школы исторических наук НИУ ВШЭ.

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Комментарии

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Елена
3 января 2025, 22:38

Как интересно, я бы с удовольствием сходила)

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