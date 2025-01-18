Поем песни, пьем настоечки и кушаем вкусное! Особенный день, когда происходит вечеринка поколений, о которой будешь вспоминать еще очень долго, ведь Евгенич - знатный балагур! В программе: - выступление музыкантов с раннего вечера. - дискотека. - развлекательная программа в стиле 90-х. - караоке-баттл. - конкурс на самый крутой дворовой костюм. - праздничный торт.