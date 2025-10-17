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Про событие
Пространство Blanc становится подиумом и ареной страсти во всей ее красоте. Где звук, кожа, глянец и дерзость сплетаются в одно слово — VOGUE. Саундтрек мероприятия задают друзья и резиденты БЭК. В лайнапе: GALA / VALEK UFORIA / DJ DONT JUDGE / LERA FOER / MXVOOD b2b SEXYTAMIR DRESSCODE: 2000s culture FC/DC Узнать детали, дополнительную информацию или забронировать стол можно по указанному номеру телефона.
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