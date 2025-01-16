Комикессы с Женский стендап, Женщины Комики, Stand Up на ТНТ, Стендап Андерграунд, Standup Club#1, Roast Battle и Labelcom рассказывают новые и лучшие шутки! На этой сцене уже выступали: Лиза-Варвара Аранова, Надя Джабраилова, Динара Курбанова, Зоя Куллар и др. популярные комикессы. Приходи и ,возможно, твоя любимая комикесса будет рассказывать шутки. Важно! Вход: любой донат!