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Женский Стендап на Цветном

Red Lion Pub, ул.Садово-Самотечная 13с1

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Комикессы с Женский стендап, Женщины Комики, Stand Up на ТНТ, Стендап Андерграунд, Standup Club#1, Roast Battle и Labelcom рассказывают новые и лучшие шутки! На этой сцене уже выступали: Лиза-Варвара Аранова, Надя Джабраилова, Динара Курбанова, Зоя Куллар и др. популярные комикессы. Приходи и ,возможно, твоя любимая комикесса будет рассказывать шутки. Важно! Вход: любой донат!

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