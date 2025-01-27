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Киноклуб «Тароче: Оскар-2025»

РанДом Культуры, Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Игры

Про событие

Киноклуб от сообщества по нетворкингу и разговорной игре «Тароче». Участники встречи будут смотреть фильм «Конклав» (номинант на Оскар-2025 за «Лучший фильм»). Это религиозный детектив, посвященный выборам нового папы римского. После просмотра участники сыграют в разговорную карточную игру «Тароче». Каждый сможет поделиться своими впечатлениями и мыслями. Вход свободный, но требуется регистрация. Можно оставить донат.

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