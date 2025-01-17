О фильме: Усаживайтесь поудобнее и приготовьтесь отправиться в долгое путешествие. Поднявшись выше радуги, вы окажетесь на дороге из желтого кирпича. Дорога проведет вас через заколдованные леса, царства злых ведьм и добрых фей в Изумрудный Город в далекой стране Оз. В мир, где любая мечта становится реальностью. Бронь по телефону.