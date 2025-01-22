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Money Mic в баре Меломан

Аудиомузей «Дом винтажной музыки»
улица Орджоникидзе, 1

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 12+
Стендап

Про событие

Этот формат представляет собой настоящую битву комиков за призовой фонд в 5 000 рублей, по решению зрителей. На сцену выйдут участники ТВ и Ютуб проектов, а также новые таланты комедийной сцены. Не пропусти возможность насладиться яркими выступлениями и поддержать своего любимого участника! Входной билет является депозитом в баре.

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