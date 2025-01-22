Money Mic в баре Меломан
улица Орджоникидзе, 1
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 12+
Стендап
Про событие
Этот формат представляет собой настоящую битву комиков за призовой фонд в 5 000 рублей, по решению зрителей. На сцену выйдут участники ТВ и Ютуб проектов, а также новые таланты комедийной сцены. Не пропусти возможность насладиться яркими выступлениями и поддержать своего любимого участника! Входной билет является депозитом в баре.
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