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Проверка материала Time StandUp

«Сure», м. Аэропорт, Ленинградский проспект, 66

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап
Еда

Про событие

Любишь стендап? Смотришь его на YouTube или по ТВ? Так приходи к нам, ведь только вживую ты сможешь увидеть выступления комиков без редактуры, цензуры и прочих ограничений! В Cure bar выступают комики популярных проектов ТНТ, СТС, Labelcom, YouTube чтобы проверить свой материал, и ты сможешь услышать не только любимые, но и новые шутки, которые, возможно, никогда не покажут по ТВ! Не забудь заранее забронировать места, чтобы ты точно смог попасть на мероприятие. Если хочешь прийти с кем-то, то лучше бронируй все места на свое имя Чтобы занять столик ближе к сцене, пожалуйста, приходи заранее. Посадка осуществляется за свободные места на момент прихода Вход бесплатный, в заведении действует минимальный заказ- любая позиция из меню

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