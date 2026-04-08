Минималистическая кондитерская с классическими и фирменными десертами, в том числе веганскими и без лактозы. Кроме сладких позиций в Pastry есть большое основное меню и завтраки. Летом действует уютная веранда в восточном стиле. Режим работы: Ежедневно: 09:00 – 22:00 https://gt.life/lilapastry
Карта места...
Отличное, просторное, современное, светлое место с великолепными десертами, кофе, завтраками и неплохим меню. Молодой, очень приятный персонал. Мое любимое кафе в городе! И это все о первом этаже) Второй этаж - классический, томный, тесный, медленный рестик с красивым оформлением и неубедительной кухней.