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Новая новая эра

Болотная набережная, 15

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Бесплатно
Возраст 18+
Выставки
Необычное

Про событие

Проект, исследующий популярные сегодня околодуховные практики — от магических ритуалов до рейв-культуры и волновой теории. Это опыт картографии актуальных околодуховных практик. Работы классиков советского нонконформизма и современных отечественных и зарубежных художников, посвященные инструментам предсказания будущего, техникам медитации, прочим оккультным и паранаучным системам, а также формам их бытования в искусстве, служат здесь комментарием: иногда пристрастным и серьезным, иногда ироничным и отстраненным. Такой подход помогает выявить неожиданные связи и создать пространство зрительской свободы: как трактовать увиденное, каждый решает сам.

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