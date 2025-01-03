Проект, исследующий популярные сегодня околодуховные практики — от магических ритуалов до рейв-культуры и волновой теории. Это опыт картографии актуальных околодуховных практик. Работы классиков советского нонконформизма и современных отечественных и зарубежных художников, посвященные инструментам предсказания будущего, техникам медитации, прочим оккультным и паранаучным системам, а также формам их бытования в искусстве, служат здесь комментарием: иногда пристрастным и серьезным, иногда ироничным и отстраненным. Такой подход помогает выявить неожиданные связи и создать пространство зрительской свободы: как трактовать увиденное, каждый решает сам.