Бюджетный кайф: куда сходить в Петербурге недорого

Редакционная подборка для тех, у кого пустеет казна на развлечения

Что будет в статье:

В этой подборке ты найдешь идеи, куда отправиться с друзьями, на свидание или в одиночестве, если финансы поют романсы. Смотри бесплатные культурные активности и события стоимостью до 500 рублей, а также места, где перекусить и выпить со средним чеком до 1000 рублей.

Выставки

Бесплатно, а потому прекрасно! Смотри, где преисполниться вдохновением или устроить не затратное свидание, когда вам двоим ещё не о чем разговаривать.

Кино

Расслабляемся после тяжелого дня на идеально бесплатных «кофейных» кинопоказах.

Обучение

Шведский стол для ума – бери, сколько влезет, и не переживай о калориях! Прокачиваем знания на доступных лекциях:

Сцепиться языками и найти новых знакомых можно на болтательных perfect english-вечеринках. Смотри больше details в afishe:

Бесплатно окультуриваемся, не надевая штанов, в нашем разделе онлайн-событий (даже на проезд тратиться не придётся):

Стендап

Шутки до 500 рублей для тех, кто смеётся сквозь слёзы в ожидании зарплаты:

Забота

С заботой о твоём бюджете выкатили несколько идей из нашего самого нежного раздела.

Отправляемся на поиски вдохновения на бесплатные спектакли:

Раскрываем чакры без смс, но с регистрацией. Спасительные «соломинки» для самых уставших в онлайн и оффлайн-режиме:

Заведения

Ох, уж эти головоломки, куда сходить «попить кофе» с тем самым человечком из кавровых «Знакомств»! Лови несколько идей, где эстетично выпить и поесть со средним чеком до 1000 рублей.

Покофейничать

Поесть

Выпить

Вот такая шпаргалка хороших впечатлений, которые не требуют много вложений. По Москве также собрали подборку бюджетных развлечений (сами в шоке, что такое возможно).

А в «Кавре» ты всегда найдёшь второго пилота, чтобы оправиться навстречу приключениям!