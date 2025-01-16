Бюджетный кайф: куда сходить в Петербурге недорого

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Выставки
Бесплатно, а потому прекрасно! Смотри, где преисполниться вдохновением или устроить не затратное свидание, когда вам двоим ещё не о чем разговаривать.
Мультимедиа выставка в смешанной реальности «Бестиарий на Складе» ярко и техноло...
500₽
Выставка художника Сони Ворона. В Новый год мы все становимся чуть-чуть волшебниками, загадывающими желания и строящими надежды на будущее. Это время, когда мир кажется изменчивым и податливым, а меч...
В подземной стране, придуманной художницей, обитают некто Кротик, Швихрь, Бантовый и другие персонажи, в чьи истории и коллизии отношений она нас посвящает, высвечивая из глубины темного пространства ...
Художник работает в техниках коллажа, объекта, инсталляции, фотографии, живописи...
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Яркие зооморфные скульптуры наполнят пять окон, выходящих на Невскии? проспект. ...
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Выставка приурочена к выходу каталога недавно прошедшей в музее Набокова большой групповой выставки «Аня в стране чудес». Ее куратор, Кирилл Дацук, вновь собирает любимых авторов в новом месте, но уже...
Скрытое, не выявленное, пропущенное, возникшее только что, не смотря не на что. ...
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В новом проекте художница обращается к акционизму 1990-х, перформансу 1970-х и м...
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Проект посвящен темам взаимодействия физического сада и сада цифрового — искусст...
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Выставка глубоких графических листов Елены Воскобоевой и изысканных керамически...
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Основная мысль, соединяющая произведения персональной выставки Юлии Валерьяновой...
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Кино
Расслабляемся после тяжелого дня на идеально бесплатных «кофейных» кинопоказах.
О фильме: Подростку Иккингу не слишком близки традиции его героического племени, много лет ведущего войну с драконами. Парень неожиданно заводит дружбу с драконом Беззубиком, который поможет ему и дру...
О фильме: Это история любви старлетки, которая между прослушиваниями подает кофе...
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О фильме: Это история отношений юноши и девушки из разных социальных слоев, живш...
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О фильме: Крыс Реми обладает уникальным вкусом. Он готов рисковать собственной ж...
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О фильме: Пострадав в результате несчастного случая, богатый аристократ Филипп н...
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О фильме: Девушка широких взглядов Мэгги встречает мужчину своей мечты в лице об...
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О фильме: Весной 1922 года, в эпоху разлагающейся морали, блистательного джаза и «королей контрабандного алкоголя», Ник Каррауэй приезжает из Среднего Запада в Нью-Йорк. Преследуя собственную американ...
О фильме: «Коко до Шанель» - экранизированная биография, рассказывающая о легенд...
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О фильме: Пятнадцатилетняя Миа живет в Сан-Франциско и ведет обычную для американского подростка жизнь. Но умирает ее отец, и Миа узнает, что он был принцем одной европейской страны, а она теперь един...
О фильме: Гарри проводит свой пятый год в школе Хогвартс и обнаруживает, что мно...
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Обучение
Шведский стол для ума – бери, сколько влезет, и не переживай о калориях! Прокачиваем знания на доступных лекциях:
С давних времён славилась Москва множеством церквей и соборов. Самые главные нах...
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В 1903 году в Зимнем дворце состоялся самый роскошный костюмированный бал за всю...
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На встрече книжного клуба обсудят книгу Роберта Сапольски: «Почему у зебр не быв...
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Речь пойдёт о том, как за много-много лет до того, как наши далёкие предки изобр...
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Общественные потрясения — войны и революции — всегда провоцируют всплеск утопического проектирования, в том числе в архитектуре. Так было во время Первой мировой, Гражданской, Второй мировой войн, а в...
Какие книги Льва Толстого заставляли читателей бросать работу и родных, как выглядел курс астрономии от автора «Войны и мира» - узнаешь из лекции историка, главного редактора краеведческого медиа «Кро...
Письменность, использовавшаяся для передачи древнеегипетского языка, просущество...
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Бесплатно окультуриваемся, не надевая штанов, в нашем разделе онлайн-событий (даже на проезд тратиться не придётся):
Соларография — это направление аналоговой фотографии, где при помощи камеры-обск...
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Спикер: Алексей Мелехов — кандидат филологических наук, доцент кафедры зарубежно...
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Лекция о сне, бессоннице и связанных с ними процессах в организме. Спикером выст...
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Если у тебя практически нет радостных, положительных эмоций, связанных с работой...
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Стендап
Шутки до 500 рублей для тех, кто смеётся сквозь слёзы в ожидании зарплаты:
Новый формат комедийного мероприятия: два актёра создадут длинную театральную и комедийную постановку прямо на твоих глазах. Они возьмут из зала две истории от зрителей и объединят их в одну. Но есть...
Комики жили интересную жизнь и писали об этом шутки, чтобы ты смеялся. Ребята,...
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Ребята готовы предсказать твою судьбу или ответить на любой вопрос, который тебя...
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Классический вечер комедии. Классные комики рассказывают шутки в камерном баре ...
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Ты точно видел их на экране телека, компа или смартфона! Ну, вспоминай) Комики,...
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Взрослые люди, взрослые темы, взрослый юмор. Стендап 30+ для тех, кто прожил сли...
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Классический вечер стендапа! Для тебя выступят опытные комики, одни из лучших ...
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Резиденты и постоянные ведущие Stand Up Space будут импровизировать с залом и ра...
Бесплатно
Перед тобой выступят комики с ТНТ, НТВ, ЖКХ, ВДВ, m&m's. Регалий предостаточно, ...
от 400₽
В этой по-настоящему неравной битве схлестнутся представители разных веков: те, ...
от 450₽
Шоу, где комики проходят детские рисуночные тесты с практикующим психологом и об...
500₽
Классический вечер стендапа! Для тебя выступят опытные комики, одни из лучших ...
390₽
Классический стендап вечер, на котором опытные питерские комики проверят свои шу...
400₽
Забота
С заботой о твоём бюджете выкатили несколько идей из нашего самого нежного раздела.
Отправляемся на поиски вдохновения на бесплатные спектакли:
Спектакль-исследование психологических граней, попытка бегства от самого себя и ...
Бесплатно
Плейбэк — это терапевтическое мероприятие: участники делятся своими историями, а...
Бесплатно
Раскрываем чакры без смс, но с регистрацией. Спасительные «соломинки» для самых уставших в онлайн и оффлайн-режиме:
Место встречи — zoom, дресс код — пижама! «Медитация в пижаме» — это не просто ...
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Практики для снижения стресса и восстановления внутреннего равновесия. Что тако...
Бесплатно
Коллективная медитация для всех желающих. Простая, доступная практика — подходи...
Бесплатно
Заведения
Ох, уж эти головоломки, куда сходить «попить кофе» с тем самым человечком из кавровых «Знакомств»! Лови несколько идей, где эстетично выпить и поесть со средним чеком до 1000 рублей.
Покофейничать
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Вот такая шпаргалка хороших впечатлений, которые не требуют много вложений. По Москве также собрали подборку бюджетных развлечений (сами в шоке, что такое возможно).
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