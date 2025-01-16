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Бюджетный кайф: куда сходить в Петербурге недорого

Редакционная подборка для тех, у кого пустеет казна на развлечения

Что будет в статье:

  1. - Выставки 
  2. - Кино 
  3. - Обучение
  4. - Стендап
  5. - Забота
  6. - Заведения 

В этой подборке ты найдешь идеи, куда отправиться с друзьями, на свидание или в одиночестве, если финансы поют романсы. Смотри бесплатные культурные активности и события стоимостью до 500 рублей, а также места, где перекусить и выпить со средним чеком до 1000 рублей. 

Выставки 

Бесплатно, а потому прекрасно! Смотри, где преисполниться вдохновением или устроить не затратное свидание, когда вам двоим ещё не о чем разговаривать.

Мультимедиа выставка «Бестиарий на Складе»
Мультимедиа выставка «Бестиарий на Складе»

Мультимедиа выставка в смешанной реальности «Бестиарий на Складе» ярко и техноло...

до
Брусницын

500₽

Разговор
Разговор

Сегодня, когда концепция творчества часто трактуется как непринужденная раскован...

до
АРТМУЗА

Бесплатно

по подписке
Подушка желаний
Подушка желаний

Выставка художника Сони Ворона. В Новый год мы все становимся чуть-чуть волшебниками, загадывающими желания и строящими надежды на будущее. Это время, когда мир кажется изменчивым и податливым, а меч...

по подписке
Крепость кротовьих лапок
Крепость кротовьих лапок

В подземной стране, придуманной художницей, обитают некто Кротик, Швихрь, Бантовый и другие персонажи, в чьи истории и коллизии отношений она нас посвящает, высвечивая из глубины темного пространства ...

Сергей Деникин. Настии
Сергей Деникин. Настии

Художник работает в техниках коллажа, объекта, инсталляции, фотографии, живописи...

до
MARINA GISICH GALLERY

Бесплатно

Наблюдатели
Наблюдатели

Яркие зооморфные скульптуры наполнят пять окон, выходящих на Невскии? проспект. ...

до
DiDi Gallery

Бесплатно

по подписке
Сумасшедшее чаепитие
Сумасшедшее чаепитие

Выставка приурочена к выходу каталога недавно прошедшей в музее Набокова большой групповой выставки «Аня в стране чудес». Ее куратор, Кирилл Дацук, вновь собирает любимых авторов в новом месте, но уже...

Идиот в поисках Бога
Идиот в поисках Бога

Скрытое, не выявленное, пропущенное, возникшее только что, не смотря не на что. ...

до
Люда

Бесплатно

Художники встали в позы
Художники встали в позы

В новом проекте художница обращается к акционизму 1990-х, перформансу 1970-х и м...

до
DiDi Gallery

Бесплатно

Цифровые Сады
Цифровые Сады

Проект посвящен темам взаимодействия физического сада и сада цифрового — искусст...

до
Галерея «Цифергауз»

Бесплатно

Изобретение любви
Изобретение любви

Выставка глубоких графических листов Елены Воскобоевой и изысканных керамически...

до
Abramova Gallery

Бесплатно

Aditus. Подход. Бетон и органика
Aditus. Подход. Бетон и органика

Основная мысль, соединяющая произведения персональной выставки Юлии Валерьяновой...

до
АРТМУЗА

Бесплатно

Кино 

Расслабляемся после тяжелого дня на идеально бесплатных «кофейных» кинопоказах.

по подписке
Кинопоказ «Как приручить дракона» (2010)
Кинопоказ «Как приручить дракона» (2010)

О фильме: Подростку Иккингу не слишком близки традиции его героического племени, много лет ведущего войну с драконами. Парень неожиданно заводит дружбу с драконом Беззубиком, который поможет ему и дру...

Кинопоказ «Ла-Ла Ленд» (2016)
Кинопоказ «Ла-Ла Ленд» (2016)

О фильме: Это история любви старлетки, которая между прослушиваниями подает кофе...

Ohaus

Бесплатно

Кинопоказ «Дневник памяти» (2004)
Кинопоказ «Дневник памяти» (2004)

О фильме: Это история отношений юноши и девушки из разных социальных слоев, живш...

Ohaus

Бесплатно

Кинопоказ «Рататуй» (2007)
Кинопоказ «Рататуй» (2007)

О фильме: Крыс Реми обладает уникальным вкусом. Он готов рисковать собственной ж...

Ohaus

Бесплатно

Кинопоказ «1+1» (2011)
Кинопоказ «1+1» (2011)

О фильме: Пострадав в результате несчастного случая, богатый аристократ Филипп н...

Ohaus

Бесплатно

Кинопоказ «Любовь и другие лекарства» (2010)
Кинопоказ «Любовь и другие лекарства» (2010)

О фильме: Девушка широких взглядов Мэгги встречает мужчину своей мечты в лице об...

We want more

Бесплатно

по подписке
Кинопоказ «Великий Гэтсби» (2013)
Кинопоказ «Великий Гэтсби» (2013)

О фильме: Весной 1922 года, в эпоху разлагающейся морали, блистательного джаза и «королей контрабандного алкоголя», Ник Каррауэй приезжает из Среднего Запада в Нью-Йорк. Преследуя собственную американ...

Кинопоказ «Коко до Шанель» (2009)
Кинопоказ «Коко до Шанель» (2009)

О фильме: «Коко до Шанель» - экранизированная биография, рассказывающая о легенд...

We want more

Бесплатно

по подписке
Кинопоказ «Как стать принцессой» (2001)
Кинопоказ «Как стать принцессой» (2001)

О фильме: Пятнадцатилетняя Миа живет в Сан-Франциско и ведет обычную для американского подростка жизнь. Но умирает ее отец, и Миа узнает, что он был принцем одной европейской страны, а она теперь един...

Кинопоказ «Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007)
Кинопоказ «Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007)

О фильме: Гарри проводит свой пятый год в школе Хогвартс и обнаруживает, что мно...

We want more

Бесплатно

Обучение

Шведский стол для ума – бери, сколько влезет, и не переживай о калориях! Прокачиваем знания на доступных лекциях: 

«Соборы Московского Кремля». Лекция с переводом на РЖЯ
«Соборы Московского Кремля». Лекция с переводом на РЖЯ

С давних времён славилась Москва множеством церквей и соборов. Самые главные нах...

Главный Штаб Государственного Эрмитажа

300₽

Русский бал 1903 года
Русский бал 1903 года

В 1903 году в Зимнем дворце состоялся самый роскошный костюмированный бал за всю...

Эрмитаж, РХЦ «Старая Деревня», Заусадебная улица, 37В

400₽

«Почему у зебр не бывает инфаркта. Психология стресса»
«Почему у зебр не бывает инфаркта. Психология стресса»

На встрече книжного клуба обсудят книгу Роберта Сапольски: «Почему у зебр не быв...

Онлайн

Бесплатно

Астрономия. Звёзды и люди
Астрономия. Звёзды и люди

Речь пойдёт о том, как за много-много лет до того, как наши далёкие предки изобр...

Баланс Белого

Бесплатно

по подписке
Архитектура в утопиях и антиутопиях
Архитектура в утопиях и антиутопиях

Общественные потрясения — войны и революции — всегда провоцируют всплеск утопического проектирования, в том числе в архитектуре. Так было во время Первой мировой, Гражданской, Второй мировой войн, а в...

по подписке
Как Лев Толстой боролся с учителями и отрицал суды
Как Лев Толстой боролся с учителями и отрицал суды

Какие книги Льва Толстого заставляли читателей бросать работу и родных, как выглядел курс астрономии от автора «Войны и мира» - узнаешь из лекции историка, главного редактора краеведческого медиа «Кро...

Речь бога: системы, принципы и идеология древнеегипетского письма
Речь бога: системы, принципы и идеология древнеегипетского письма

Письменность, использовавшаяся для передачи древнеегипетского языка, просущество...

Главный Штаб Государственного Эрмитажа

400₽

Сцепиться языками и найти новых знакомых можно на болтательных perfect english-вечеринках. Смотри больше details в afishe:  

Вечеринка на английском в «SayYesClub»
Вечеринка на английском в «SayYesClub»

Если ты давно мечтал найти место, где можешь практиковать английский, испанский,...

FREEDOM

500₽

Вечеринка на английском в «SayYesClub»
Вечеринка на английском в «SayYesClub»

Если ты давно мечтал найти место, где можешь практиковать английский, испанский,...

FREEDOM

500₽

Бесплатно окультуриваемся, не надевая штанов, в нашем разделе онлайн-событий (даже на проезд тратиться не придётся): 

Секреты соларографии
Секреты соларографии

Соларография — это направление аналоговой фотографии, где при помощи камеры-обск...

до
Онлайн

Бесплатно

Лекция «История японской анимации: аниме-индустрия в 21 веке»
Лекция «История японской анимации: аниме-индустрия в 21 веке»

Спикер: Алексей Мелехов — кандидат филологических наук, доцент кафедры зарубежно...

до
Национальная библиотека Республики Татарстан

Бесплатно

«Химия сна»: можно ли избавиться от бессонницы
«Химия сна»: можно ли избавиться от бессонницы

Лекция о сне, бессоннице и связанных с ними процессах в организме. Спикером выст...

до
Онлайн

Бесплатно

Группа поддержки для тех, кто столкнулся с эмоциональным выгоранием
Группа поддержки для тех, кто столкнулся с эмоциональным выгоранием

Если у тебя практически нет радостных, положительных эмоций, связанных с работой...

Онлайн

Бесплатно

Стендап

Шутки до 500 рублей для тех, кто смеётся сквозь слёзы в ожидании зарплаты:   

по подписке
Шоу длинной формы импровизации «Домыслы»
Шоу длинной формы импровизации «Домыслы»

Новый формат комедийного мероприятия: два актёра создадут длинную театральную и комедийную постановку прямо на твоих глазах. Они возьмут из зала две истории от зрителей и объединят их в одну. Но есть...

Вечер Новых Шуток
Вечер Новых Шуток

Комики жили интересную жизнь и писали об этом шутки, чтобы ты смеялся. Ребята,...

Шейкер

400₽

Комедия VS Таро
Комедия VS Таро

Ребята готовы предсказать твою судьбу или ответить на любой вопрос, который тебя...

Квартира 8

от 400₽

Stand Up Вечер
Stand Up Вечер

Классический вечер комедии. Классные комики рассказывают шутки в камерном баре ...

Шейкер

500₽

Stand Up из ТЕЛЕКА
Stand Up из ТЕЛЕКА

Ты точно видел их на экране телека, компа или смартфона! Ну, вспоминай) Комики,...

Lounge bar Sanctum, ул. Некрасова, 3-5В

от 390₽

PRO standup концерт 30+
PRO standup концерт 30+

Взрослые люди, взрослые темы, взрослый юмор. Стендап 30+ для тех, кто прожил сли...

Popravka

от 375₽

STANDUP ШОУ «Классический Стендап»
STANDUP ШОУ «Классический Стендап»

Классический вечер стендапа! Для тебя выступят опытные комики, одни из лучших ...

Бар L.A., ул. Разъезжая, 27

390₽

Standup Improv Show «Проверка на троих» в четверг
Standup Improv Show «Проверка на троих» в четверг

Резиденты и постоянные ведущие Stand Up Space будут импровизировать с залом и ра...

Прекрасный Есенин

Бесплатно

Элитный Stand Up в Квартире 8
Элитный Stand Up в Квартире 8

Перед тобой выступят комики с ТНТ, НТВ, ЖКХ, ВДВ, m&m's. Регалий предостаточно, ...

до
Квартира 8

от 400₽

Stand Up баттл «Битва Поколений»
Stand Up баттл «Битва Поколений»

В этой по-настоящему неравной битве схлестнутся представители разных веков: те, ...

Popravka

от 450₽

Шоу «Психотест»: Съемка. Мотор 1
Шоу «Психотест»: Съемка. Мотор 1

Шоу, где комики проходят детские рисуночные тесты с практикующим психологом и об...

Homie

500₽

STANDUP ШОУ «Классический Стендап»
STANDUP ШОУ «Классический Стендап»

Классический вечер стендапа! Для тебя выступят опытные комики, одни из лучших ...

Бар L.A., ул. Разъезжая, 27

390₽

Восемь комиков
Восемь комиков

Классический стендап вечер, на котором опытные питерские комики проверят свои шу...

Stage StandUp Club

400₽

Забота

С заботой о твоём бюджете выкатили несколько идей из нашего самого нежного раздела.

Отправляемся на поиски вдохновения на бесплатные спектакли: 

Благотворительный спектакль «Не-настье пройдет»
Благотворительный спектакль «Не-настье пройдет»

Спектакль-исследование психологических граней, попытка бегства от самого себя и ...

Центр добрососедства «Дом»

Бесплатно

Открытая плейбэк-группа «Равновесие»
Открытая плейбэк-группа «Равновесие»

Плейбэк — это терапевтическое мероприятие: участники делятся своими историями, а...

Открытая Гостиная

Бесплатно

Раскрываем чакры без смс, но с регистрацией. Спасительные «соломинки» для самых уставших в онлайн и оффлайн-режиме: 

Медитация в пижаме
Медитация в пижаме

Место встречи — zoom, дресс код — пижама! «Медитация в пижаме» — это не просто ...

до
Онлайн

Бесплатно

Медитации Mindfulness
Медитации Mindfulness

Практики для снижения стресса и восстановления внутреннего равновесия. Что тако...

до
Онлайн

Бесплатно

Сахаджа йога медитация на Владимирской
Сахаджа йога медитация на Владимирской

Коллективная медитация для всех желающих. Простая, доступная практика — подходи...

Кузнечный переулок, 6

Бесплатно

Заведения 

Ох, уж эти головоломки, куда сходить «попить кофе» с тем самым человечком из кавровых «Знакомств»! Лови несколько идей, где эстетично выпить и поесть со средним чеком до 1000 рублей. 

Покофейничать

Поесть

Выпить 

Вот такая шпаргалка хороших впечатлений, которые не требуют много вложений. По Москве также собрали подборку бюджетных развлечений (сами в шоке, что такое возможно).

А в «Кавре» ты всегда найдёшь второго пилота, чтобы оправиться навстречу приключениям! 

Что есть в статье:

  1. Выставки 
  2. Кино 
  3. Обучение
  4. Стендап
  5. Забота
  6. Заведения 

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