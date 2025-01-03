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Необычное
Про событие
Скрытое, не выявленное, пропущенное, возникшее только что, не смотря не на что. Художники продолжают делать свое дело. Разные поколения, разные подходы, караван идет. Живопись вне политики, вне времени, вне всего и тем не менее. И что дальше? Это не эзопов язык – здесь все ясно, контркультура просачивается сквозь реалии, дух старой Пушкинской, знамя, подхваченное новыми поколениями не непокоренных, а действительно таких, настоящих, совсем разных и одновременно одинаковых, преемственность. Шпалерная (Петербургская) развеска, совсем уже напоминает квартирник, работы висят кое-как, белый куб забыт, перезагрузка, возвращение, обнуление – куратор, ловец бабочек, сачком улавливает время, сыпящаяся песком сквозь пальцы – Зееман – Шмиман – Обрист – Обдрист где-то там, далеко за горизонтом, а здесь все как было сорок лет назад, картины на стенах, как при бабушке, художники рисуют. Своя правда, бренд, единственное, что кроме нефтегаза, осталось более-менее внятным высказыванием, безоглядная русская тоска – она же искусство отчаянья, громоздкое, как роман Толстого, и тем не менее наиболее живучее. К делу. Живописная скульптура Михаила A Креста, спасительные шары – буи, за которые лучше не заплывать, апокалиптическая география на глобусах, изящные опиумные видения Кирилла Акулиничева, тестостеронов напор Насти Москалевой и отшельнический путь Марины Каверзиной, объединенное цветом и разъединенное одиночеством художника, человеческим, и не человеческим, движущимся сквозь время, утрачивающим автора и прикладной смысл, лазейка в бессмертие. Аминь. Режим работы: со среды по субботу с 16:00 до 20:00
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