В течение часа ты пройдёшь по самым нарядным улицам города, а гид-фотограф поделится интересными фактами об этих местах. Фотосессия проходит на Невском проспекте, рядом с Казанским собором и заканчивается на Манежной площади на фоне волшебной Рождественской ярмарки. Ты прогуляешься по: • Невскому проспекту, где яркие огоньки создают волшебную атмосферу • Площади у Казанского собора, символа Петербурга, украшенному для праздника • Манежной площади, где тебя ждёт волшебная Рождественская ярмарка, наполненная чудесами Пожалуйста, обратите внимание, что не нужно быть профессиональной моделью: гиды занимаются съёмкой не менее 10 лет и умеют раскрепостить гостей перед объективом:) В течение недели после прогулки ты получишь 20-50 обработанных фото на почту Индивидуальная экскурсия рассчитана на одного-четверых человек, но можно увеличить число участников: доплата составит 800 руб./чел. для компании 6-9 человек, 600 руб./чел. для компании от 10 человек. Чтобы твоя прогулка состоялась, пожалуйста, зарегистрируйся у организатора сразу после покупки билета и тебе передадут телефон гида-фотографа для связи. Регистрация: Телефон (Telegram): +7(912)076 70 52 или Телеграм-бот: t.me/travelhead_bot