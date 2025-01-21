О фильме: Это история отношений юноши и девушки из разных социальных слоев, живших в Южной Каролине. Ной и Элли провели вместе незабываемое лето, пока их не разделили вначале родители, а затем Вторая мировая война. После войны все изменилось: Элли обручилась с удачливым бизнесменом, а Ной жил наедине со своими воспоминаниями в старинном доме, который ему удалось отреставрировать. Когда Элли прочла об этом в местной газете, она поняла: ей нужно найти его и решить наконец судьбу их любви... Вход: покупка блюда/напитка. Запись в директе.* *Соцсеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.