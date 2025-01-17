Кинопоказ «Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007)
Социалистическая улица, 21
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Бесплатно
Возраст 12+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Гарри проводит свой пятый год в школе Хогвартс и обнаруживает, что многие из членов волшебного сообщества отрицают факт недавнего состязания юного волшебника с воплощением вселенского зла Волдемортом. Все делают вид, что не имеют ни малейшего представления, что злодей вернулся. Однако впереди волшебников ждет необычная схватка. Билет: заказ блюда и напитка. Бронь по телефону или в директе*. *Соцсеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.
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