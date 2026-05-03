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Комедия против Таро
Евгенич, улица Рубинштейна, 9/3литА
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное
Про событие
Ребята готовы предсказать твою судьбу или ответить на любой вопрос, который тебя мучает с помощью карт таро. Каждый ответ будет сопровождаться искрометной комедией. В течении вечера ребята будут отвечать на запросы зрителей, разбираться в мировых новостях и в светских сплетнях, разбавляя серьёзные вопросы комедией. Интересно где найти свою половинку? Стоит ли оставаться на своей работе? Любопытно, бил ли свою жену сосед на самом деле? Хочешь узнать какой из двух легендарных стульев выберет космос? Можешь приходить, и во всём разбираться. Каждое воскресенье.
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