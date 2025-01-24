Кинопоказ «Коко до Шанель» (2009)
Социалистическая улица, 21
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: «Коко до Шанель» - экранизированная биография, рассказывающая о легендарной личности - дизайнере Коко Шанель. Сюжет сфокусирован на времени, когда она еще не была знаменитой законодательницей мод, надевшей на женщину мужской костюм и маленькое черное платье, и звалась Габриэль Шанель. Билет: заказ блюда и напитка. Бронь по телефону или в директе*. *Соцсеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи