О фильме: Весной 1922 года, в эпоху разлагающейся морали, блистательного джаза и «королей контрабандного алкоголя», Ник Каррауэй приезжает из Среднего Запада в Нью-Йорк. Преследуя собственную американскую мечту, он селится по соседству с таинственным, известным своими вечеринками миллионером Джеем Гэтсби, а на противоположном берегу бухты проживают его кузина Дэйзи и её муж, повеса и аристократ, Том Бьюкенен. Так Ник оказывается вовлечённым в захватывающий мир богатых — их иллюзий, любви и обманов. Он становится свидетелем происходящего в этом мире и пишет историю невозможной любви, вечных мечтаний и человеческой трагедии, которые являются отражением современных времен и нравов. Билет: заказ блюда и напитка. Бронь по телефону или в директе*. *Соцсеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.