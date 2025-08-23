ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Классический StandUp

Бар L.A., ул. Разъезжая, 27

Начало:

Завершение:

350₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Классический вечер StandUp. Для тебя выступят опытные комики, одни из лучших в Питере, с новыми и проверенными шутками. Будешь первым, кто услышит новые шутки, также посмеёшься над проверенным и почувствуешь жизнь в моменте с кайфовой импровизацией. Запуск гостей за 30 минут до начала мероприятия. Рассадка свободная и осуществляется менеджером зала. Приходи к началу запуска, чтобы занять места ближе к сцене. К тебе за стол могут кого-то подсадить, чтобы уплотнить посадку. Количество мест ограничено.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Ваня Ильин. Проверка всякого
Ваня Ильин. Проверка всякого

от 500₽

Стендап проверка на троих
Стендап проверка на троих

300₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 590₽

Стендап по-женски
Стендап по-женски
до

от 590₽

Стендап по-женски
Популярное
Стендап по-женски
до

от 1090₽

Влад Васильев
Влад Васильев

500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста