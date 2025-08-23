Классический вечер StandUp. Для тебя выступят опытные комики, одни из лучших в Питере, с новыми и проверенными шутками. Будешь первым, кто услышит новые шутки, также посмеёшься над проверенным и почувствуешь жизнь в моменте с кайфовой импровизацией. Запуск гостей за 30 минут до начала мероприятия. Рассадка свободная и осуществляется менеджером зала. Приходи к началу запуска, чтобы занять места ближе к сцене. К тебе за стол могут кого-то подсадить, чтобы уплотнить посадку. Количество мест ограничено.