Кинопоказ «Как приручить дракона» (2010)
улица Академика Крылова, 4А
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 6+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Подростку Иккингу не слишком близки традиции его героического племени, много лет ведущего войну с драконами. Парень неожиданно заводит дружбу с драконом Беззубиком, который поможет ему и другим викингам увидеть мир с совершенно другой стороны. Вход: покупка блюда/напитка. По понедельникам запись не нужна.
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