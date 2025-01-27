О фильме: Подростку Иккингу не слишком близки традиции его героического племени, много лет ведущего войну с драконами. Парень неожиданно заводит дружбу с драконом Беззубиком, который поможет ему и другим викингам увидеть мир с совершенно другой стороны. Вход: покупка блюда/напитка. По понедельникам запись не нужна.