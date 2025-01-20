Кинопоказ «Рататуй» (2007)
улица Академика Крылова, 4А
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Бесплатно
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Кино
Еда
Про событие
О фильме: Крыс Реми обладает уникальным вкусом. Он готов рисковать собственной жизнью, чтобы посмотреть любимое кулинарное шоу и раздобыть какую-нибудь приправку или просто свежий продукт. Реми живет со своими сородичами, которые его не понимают и не принимают его увлечения кулинарией. Когда Реми случайно попадает на кухню шикарного ресторана, он решает воспользоваться выпавшим ему шансом и проверить свои навыки. На эту же кухню попадает и юный Лингвини. Всё, на что он может рассчитывать — это должность уборщика. Но он тоже получает свой шанс. Вход: покупка блюда/напитка. По понедельникам запись не нужна.
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