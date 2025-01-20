ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Санкт-Петербург
  2. События

Кинопоказ «Рататуй» (2007)

Ohaus
улица Академика Крылова, 4А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 0+
Кино
Еда

Про событие

О фильме: Крыс Реми обладает уникальным вкусом. Он готов рисковать собственной жизнью, чтобы посмотреть любимое кулинарное шоу и раздобыть какую-нибудь приправку или просто свежий продукт. Реми живет со своими сородичами, которые его не понимают и не принимают его увлечения кулинарией. Когда Реми случайно попадает на кухню шикарного ресторана, он решает воспользоваться выпавшим ему шансом и проверить свои навыки. На эту же кухню попадает и юный Лингвини. Всё, на что он может рассчитывать — это должность уборщика. Но он тоже получает свой шанс. Вход: покупка блюда/напитка. По понедельникам запись не нужна.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»
Кинопоказ в саду: «Унесённые призраками»

2800₽

Музыка из кино на органе
Популярное
Музыка из кино на органе
до

от 1600₽

Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
Популярное
Экскурсия в киностудию «Ленфильм»
до

от 1000₽

Порочный Петербург: Империя 18+
Порочный Петербург: Империя 18+

3600₽

Кинопоказ в саду: «Мой сосед Тоторо»
Кинопоказ в саду: «Мой сосед Тоторо»

2800₽

Кинопоказ в саду: «Форрест Гамп»
Кинопоказ в саду: «Форрест Гамп»

2800₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста