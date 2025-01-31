О фильме: Девушка широких взглядов Мэгги встречает мужчину своей мечты в лице обаятельного продавца виагры, Джейми. Они начинают легкую интрижку, но оказывается, что надвигающаяся трагедия переворачивает их жизни. Но между Мэгги и Джейми существует особая «химия», они находятся под влиянием абсолютного наркотика... по имени любовь. Билет: заказ блюда и напитка. Бронь по телефону или в директе*. *Соцсеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.