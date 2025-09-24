[отменено] Шоу длинной формы импровизации «Домыслы»
Мучной переулок 5
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное
Про событие
Новый формат комедийного мероприятия: два актёра создадут длинную театральную и комедийную постановку прямо на твоих глазах. Они возьмут из зала две истории от зрителей и объединят их в одну. Но есть один нюанс — историй друг друга они не будут знать. Все персонажи, шутки и сюжетные повороты будут придумываться прямо на сцене без какого-либо сценария. Актёры и комики: Трескин Андрей и Людмила Шуть.
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