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[отменено] Шоу длинной формы импровизации «Домыслы»

Art Lab Medovarus Bar
Мучной переулок 5

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное

Про событие

Новый формат комедийного мероприятия: два актёра создадут длинную театральную и комедийную постановку прямо на твоих глазах. Они возьмут из зала две истории от зрителей и объединят их в одну. Но есть один нюанс — историй друг друга они не будут знать. Все персонажи, шутки и сюжетные повороты будут придумываться прямо на сцене без какого-либо сценария. Актёры и комики: Трескин Андрей и Людмила Шуть.

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