Кинопоказ «Ла-Ла Ленд» (2016)
улица Академика Крылова, 4А
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
О фильме: Это история любви старлетки, которая между прослушиваниями подает кофе состоявшимся кинозвездам, и фанатичного джазового музыканта, вынужденного подрабатывать в заштатных барах. Но пришедший к влюбленным успех начинает подтачивать их отношения. Вход: покупка блюда/напитка. Запись в директе.* *Соцсеть Instagram запрещена в РФ; она принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.
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