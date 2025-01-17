Общественные потрясения — войны и революции — всегда провоцируют всплеск утопического проектирования, в том числе в архитектуре. Так было во время Первой мировой, Гражданской, Второй мировой войн, а в нашей стране — ещё и во время Перестройки и развала Советского Союза. В чём притягательность утопий? Почему мы обращаемся к ним в эпоху войн и потрясений? Какая связь между утопиями и тоталитаризмом? Почему многие утопии сегодня воспринимаются как антиутопии? Обо всем этом пойдёт речь нашей лекции. Основатель просветительской компании «Глазами инженера» Айрат Багаутдинов покажет самые яркие архитектурные утопии XX века, эффектные архитектурные чертежи и отмывки и объяснит их задумку. Кроме того, понять архитектурные утопии участникам помогут важные фильмы XX и XXI века (от «Метрополиса» до «Голодных игр») и важнейшие утопические книги (от «Мы» Замятина до «Дня опричника» Сорокина). Ты узнаешь: – что такое на самом деле город-сад; – как выглядели эстетские утопии символистов и экспрессионистов; – как футуристы придумывали образ города-машины; – как устроен «современный город» Ле Корбюзье и почему он стал самой успешной утопией XX века; – как в 1970-е возникают «альтернативные утопии»: внимание к экологии и побег от реальности; – в каких фильмах режиссёры использовали архитектурные утопии для создания антиутопического пейзажа. Обрати внимание, что для участия нужно сначала зарегистрироваться на платформе Leader ID, затем нажать кнопку «Подать заявку» на странице самого события. Это занимает буквально 5 минут, организаторы просят зарегистрироваться: это необходимо, чтобы верно рассчитать количество мест в зрительном зале.