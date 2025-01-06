Мультимедиа выставка в смешанной реальности «Бестиарий на Складе» ярко и технологично рассказывает бестиарные истории — средневековые рукописи о животных «оживают» в едином фиджитал-пространстве Склада, словно мы смогли проникнуть в тот самый чемоданчик Ньюта Саламандера, где обитают фантастические твари, добрые и не очень. Экспозиция соединяет вместе видеоарт и традиционные формы искусства, Art XR-проекты и медиа-скульптуры, объединённые с одной стороны общей концепцией трансляции идеи современности через её научно-технологические формы, с другой — смешанной реальностью, где стираются границы между физическим и цифровым мирами, где настоящее существует вне времени и пространства, где персонажи и элементы выставки «оживают» и вступают в прямую коммуникацию со зрителем. Участники выставки: 1. Вильгений Мельников (СПб) 2. Антонина Фатхуллина (СПб) 3. Катарина Кано (СПб) 4. Александр Малышкин (СПб) 5. Елизавета Янак и Дмитрий Дмитриев (Москва) 6. Lenor (СПб)